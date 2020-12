Der Weg, der zu Lisa Cerbes neuer Physiotherapie-Praxis in Radensleben führt, ist ein recht beschwerlicher: Nur, wer in der Bahnhofstraße 15 b abbiegt und einem Holperweg folgt, kommt dorthin. Doch die Tour lohnt sich: Lisa Cerbe hat mitten auf einer Art Gewerbehof einen Standort geschaffen, an de...