Der verkehrspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Brandenburger Landtag, Clemens Rostock, betonte Anfang Oktober bei der Aktion für einen Radweg an der L164, die Bedeutung von Radwegen im Land. Nun wollen am 14. November Radfahrer ein Zeichen dafür setzen, wie wichtig ihnen der Radweg an der Landesstraße 165 zwischen Manker, Protzen, Walchow und Dammkrug ist. © Foto: Markus Kluge