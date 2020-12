Das Corona-Jahr 2020 brachte der Feuerwehr in Neuruppin eine Vielzahl von Veränderungen und Einschränkungen. Trotz alledem waren die Wehrleute stets dienstbereit. Auch zu Weihnachten und Silvester wird dies so sein.Auf Wechseldienst umgestelltGlücklicherweise gab es bis Mitte Dezember nur einen C...