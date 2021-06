Das Stadion des Friedens in Wittstock ist um ein Schmuckstück reicher. Denn nach knapp zweijähriger Bauzeit ist die Erweiterung und Sanierung des Multifunktionsgebäudes nun abgeschlossen. Das Gebäude eingangs des Sportgeländes wurde am Mittwoch, 16. Juni, in Person von Wittstocks Bürgermeister...