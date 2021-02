Lange wurde sie diskutiert und letztlich am Montagabend dann doch einstimmig beschlossen – die neue Straßenreinigungssatzung für die Gemeinde Märkisch-Linden. Somit wird jetzt auch in der letzten Temnitzer Gemeinde geregelt – in den anderen Orten wurden die Satzungen bereits 2020 verabschiede...