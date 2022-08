Ein 44-jähriger Busfahrer ist am Mittwoch in Neuruppin im Streit um das Tragen einer FFP2-Maske verletzt worden. Er hielt gegen 15.30 Uhr an der Haltestelle vor der Fontaneschule. Ein Mann wollte zusteigen, der lediglich eine medizinische Maske trug. Da laut Hygienestandards aber in öffentlichen Verkehrsmitteln eine FFP2-Maske Pflicht ist, machte der Busfahrer den Mann darauf aufmerksam und verwies ihn aus dem Bus.