Wer in Rheinsberg künftig Laub entsorgen möchte, das vor der Haustür liegt, muss die Säcke nicht selbst zur Entsorgungsstelle nach Linow fahren. Für einen Euro pro Laubsack übernimmt das die Stadt. So lautete einer der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (SSV) in Rheinsberg am 21. Juni...