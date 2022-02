Der Sturm Zeynep richtete auch in Gühlen-Glienicke in der Nacht vom Freitag, 18. Februar zu Samstag, 19. Februar viele Schäden an und hielt die Feuerwehrleute auf Trap. Zeitweise lagen 40 Bäume auf der Straße L16 zwischen Neuruppin und Gühlen-Glienicke, denn die führt durch den Wald. „Die ...