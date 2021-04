Die 60-jährige Neuruppinerin Gabriele M. wird seit dem späten Dienstagabend vermisst. Da jede Suche nach der Frau bisher erfolglos blieb, startet die Polizei nun einen großen Aufruf. Zeugen werden gebeten, sich dringend zu melden.

Im Neuruppiner Stadtteil Treskow verliert sich die Spur der 60-Jährigen

Am Dienstag gegen 23.30 Uhr sei M. zuletzt in Treskow gesehen worden, so die Polizei. Am Mittwochmittag meldete ihr Lebensgefährte sie als vermisst. Die Suche der Polizei mit Fährtenhund, Tauchern und Hubschrauber blieb ohne Erfolg. Auch am Donnerstag suchten die Beamten weiter nach der Neuruppinerin.

Wer hat Gabriele M. gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird nun gebeten, sich dringend unter 03391 3540 an die Polizeiinspektion Ostprignitz-Ruppin oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.