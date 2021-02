Dem SV Warnemünde ist das gelungen, was die gesamte Konkurrenz in der 2. Volleyball-Bundesliga seit mehr als einem Jahr versucht hatte: Einen Sieg beim SV Lindow-Gransee einzufahren. Am Sonnabend gelang den Ostseestädtern dieser Erfolg in beeindruckender Manier. Im Tie-Break bezwang der Tabellenac...