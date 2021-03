Ein besseres Datum als den Weltwassertag, der seit 1993 jedes Jahr am 22. März begangen wird, hätte man für die Übergabe des neuen Wasserspenders in der Thomas-Müntzer-Grundschule gar nicht wählen können. Es sei in Zeiten von Corona endlich mal wieder ein positives Signal, das im Zusammenhang mit Schule ausgehe, so der Temnitzer Amtsdirektor Thomas Kresse.

Nach den Schulen in Fehrbellin und Wildberg ist es der dritte Standort für einen solchen Trinkwasserbrunnen, der vom Zweckverband Wasser/Abwasser Fehrbellin-Temnitz und weiteren Sponsoren finanziert wurde. Doch die Initiative dafür gehe nicht vom Zweckverband aus, sondern müsse von den Schulen kommen, erklärt dessen Vorstandsvorsteher Ralph Bormann. In Walsleben engagierte sich der Elternvertreter Daniel Rütz dafür. Wasser sei gesund, ist er überzeugt, außerdem müsse sein Sohn so weniger Flaschen mit in die Schule schleppen, da diese an dem Brunnen jetzt jederzeit wieder aufgefüllt werden können.

Schulleiterin freut sich über den Trinkwasserbrunnen

Auch Schulleiterin Marion Brunk freut sich über das neue Angebot. Denn wenn Kinder genug trinken würden, erhöhe sich auch ihre Leistungsfähigkeit. Außerdem könne man das Thema Wasser gut im Schulunterricht einbauen.

Bohrmann sicherte ihr dabei Unterstützung zu. So überreichte er ihr erstes Lernmaterial und bot an, dass Schüler auch einen Wandertag ins Wasserwerk oder zur Kläranlage des Verbandes unternehmen können. Denn es werde oft verkannt, so Bohrmann, wie wertvoll das Trinkwasser in Deutschland sei. „Es ist fast einmalig auf der Welt, dass man das Wasser direkt aus dem Hahn trinken kann.“ Und das jetzt auch in der Schule in Walsleben.