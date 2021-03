Obwohl dutzende Einwohner von Dorf Zechlin in einer Petition Tempo 30 im Bereich der Bushaltestelle gefordert haben und dabei auch von der CDU-Kreistagsfraktion unterstützt werden, sieht die Verkehrsbehörde des Kreises weiterhin keinen Anlass dafür. Dabei hatte es im November beinahe einen schweren Unfall gegeben: Ein Lastwagen hatte einen haltenden Bus überholt und dabei fast Kinder erfasst, die vom Bus verdeckt über den Fußgängerweg gehen wollten.

Kreis Ostprignitz-Ruppin sieht keine Gefährdungsgrundlage

Zwar hat die Kreisverwaltung die Beschilderung vor Ort erneut überprüft. Sie ist aber zu dem Ergebnis gekommen, dass es keine Gefährdungslage gibt, „die es rechtfertigen würde, an dieser Stelle Tempo 30 anzuordnen“, so die Verwaltung. Als Grund für diese Einschätzung verweist die Behörde auf den guten Ausbauzustand des Straßenabschnitts: „Beidseitig sind Gehwege vorhanden, und zur sicheren Überquerung ist ein Fußgängerüberweg angelegt worden. Aus beiden Fahrtrichtungen ist der Bereich für Kraftfahrer gut einsehbar.“ Die Auswertung des Unfallgeschehens seit 2015 habe zudem ergeben, dass bei keinem der insgesamt sechs Verkehrsunfälle eine Geschwindigkeitsüberschreitung als Ursache festgestellt werden konnte. „Ein Unfallschwerpunkt ist der Abschnitt der Landesstraße in der Ortslage Dorf Zechlin aus Sicht des Landkreises nicht.“

Sperrlinie auf der Straße wurde verlängert

Statt des Tempolimits wurden andere Schritte eingeleitet. Um das Überholverbot deutlicher zu machen, ist Anfang Dezember eine erweiterte Sperrlinie angeordnet worden. Außerdem müssen alle Busse seit Mitte November 2020 bei einem Halt das Warnblinklicht betätigen. „In diesem Fall ist ein Überholen des Busses durch andere Verkehrsteilnehmer nicht erlaubt“, so der Kreis. Nur hält sich daran nicht jeder.

Kreis OPR ist für Umverlegung der Haltestelle

Immobilien Streit behindert Investorensuche für Hotel Seeblick in Flecken Zechlin Flecken Zechlin Aus Sicht des Kreises würde eine Umverlegung der Haltestelle in den Ortskern die Sicherheit stark erhöhen. Rheinsbergs Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) zieht diese Option zwar in Erwägung. Das Dorf sei bei diesem Thema aber gespalten. Deshalb hatte Schwochow schon vor Monaten angekündigt, die Einwohner selbst darüber abstimmen zu lassen. Der Rathaus-Chef wollte mit einer Wahlurne von Tür zu Tür gehen und Stimmen sammeln. Aufgrund der Corona-Pandemie ist es dazu noch nicht gekommen.

Kreis-CDU ist empört über Position der Verwaltung

Die CDU-Kreistagsfraktion ist indes empört über die ablehnende Stellungnahme des Kreises zu Tempo 30. „Es ist völlig unverständlich, dass der Landkreis in einer Vielzahl von Fällen in unserer Region Tempo 30 ermöglicht, und hier keinerlei Bereitschaft zeigt, für mehr Verkehrssicherheit zu sorgen“, so der Fraktionsvorsitzende Sebastian Steineke. Er verweist auf die Straßenverkehrsordnung, laut der eine das allgemeine Risiko deutlich übersteigende Wahrscheinlichkeit eines Unfalls genüge, um das Tempolimit zu rechtfertigen. Die vom Kreis geforderten Voraussetzungen betrachtet Steineke daher als völlig übersteigert. „Die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler geht vor.“

Seine Fraktionskollegin Lysann Gutenmorgen, die in Dorf Zechlin lebt, hält die bisherigen Schritte wie das Einschalten der Warnlichter bei den Bussen für nicht ausreichend. Auch eine Tempo-30-Zone betrachtet sie nur als ersten Schritt. Die Haltestelle müsse baulich umgestaltet werden. „Durch den Zebrastreifen hinter der Bushaltestelle ist eine ständige Gefahrenquelle eröffnet, die so nicht bestehen bleiben kann“, so Gutenmorgen.