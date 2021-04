Ein 49-Jähriger hat am Sonntag am Alten Stöffiner Weg in Neuruppin mit einem Luftgewehr auf eine Taube geschossen. Das Tier verendete. ein Zeuge meldete das der Polizei. Die Beamten stellten das Luftgewehr sicher und nahmen eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz auf.