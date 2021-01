Dem Deutschen Tierschutzbüro wurden Aufnahmen aus dem August 2020 zugespielt, die Tierquälerei an Schweinen in dem Färber-Schlachthof in Neuruppin belegen. Das Veterinäramt Ostprignitz-Ruppin hat in einer ersten Reaktion zwei Mitarbeitern das Schlachten verboten. © Foto: Screenshot: www.youtube.com