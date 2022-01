Eigentlich, sagt Dennis Stellmacher, sei er viel zu spät ins Tiny-House-Geschäft eingestiegen. Seit einem Jahr stellt seine in Wustrau ansässige Firma TMF die kleinen Häuser her. Weil die räumliche Situation am Standort im Zietendorf so beengt und die Nachfrage so groß ist, hat Stellmacher ber...