Neuruppins Feuerwehr ist am Mittwochabend kurz nach 18 Uhr mit mehreren Fahrzeugen und Sondersignal an die Hermann-Matern-Straße ausgerückt. Die Einsatzkräfte waren für eine Türnotöffnung zu Hilfe gerufen worden, weil dort eine Person vermisst wurde und unklar war, ob diese sich nicht eventuell hilflos in der Wohnung befindet.

Die Befürchtungen bestätigten sich allerdings nicht. Laut der Feuerwehr war die Wohnung leer und die gesuchte Person nur unterwegs.