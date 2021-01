Eigentlich hat Friederike Conrads im Winter frei. Die Verwalterin des Projekts „Inselkind“ auf der Insel Werder in Lindow fährt lediglich einmal am Tag mit dem Boot auf das Eiland, um die fünf Pferde und 50 Schafe dort zu füttern. Damit die Tiere auch genug Nahrung haben, wurden am Freitag ze...