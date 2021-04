Im Schritttempo zieht der Wallach Horst zwei Baumstämme hinter sich her. Richard Köpping läuft an langen Zügeln hinter dem Kaltblüter und gibt mit ruhiger Stimme Kommandos. An einer leichten Steigung zieht Horst das Tempo an und macht ein paar Galoppsprünge, um die Last bergauf zu bugsieren. ...