Seit Ende Januar wird am Klima-Bildungsgarten der Storchenschmiede in Linum gearbeitet. Sandra und Klaus Becker, die Geschäftsführer der Storchenschmiede gGmbH, arbeiten dort nach dem Market-Garden-Prinzip, das wassersparender ist und bestenfalls ohne Dünger auskommt. Angebaut werden dort Gemüse wie Salate, Zwiebeln, Kohl oder Tomaten. Zudem gibt es Führungen durch den Garten, bei denen erklärt wird, wie die CO2-Emissionen in der Landwirtschaft reduziert werden können. Die Früchte werden als Gemüsekiste angeboten, die Abnehmer abonnieren können. © Foto: Siegmar Trenkler