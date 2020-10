Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der A 24 zwischen den Anschlussstellen Herzsprung und Neuruppin in Fahrtrichtung Berlin ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. In Höhe von Kilometer 198,1 kollidierte ein Greifvogel mit einem vorbeifahrenden Skoda eines 61-jährigen Fahrers. Bei dem Zusammenstoß ging die Windschutzscheibe des Fahrzeugs zu Bruch.

Auto musste abgeschleppt werden

Der Greifvogel verendete noch an der Unfallstelle. An dem nicht mehr fahrbereiten Skoda entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Das Fahrzeug wurde durch einen angeforderten Abschleppdienst geborgen und abtransportiert.