Zwischen Dabergotz und Kerzlin ereignete sich am Sonntagabend auf der B167 ein Unfall. In Höhe des Abzweigs nach Lüchfeld fiel dem 19-jährigen Fahrer eines BMW ein, dass er etwas vergessen hatte und laut Polizeiangaben wendete er offenbar in rasantem Tempo. Dabei verlor der 19-Jährige auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über das Auto und kam damit nach links von der Straße ab.

Wagen überschlägt sich

Der Wagen kam im angrenzenden Graben auf dem Dach liegend zum Stehen. Weder der Fahrer noch die drei Insassen wurden verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 3.500 Euro. Aufgrund der Tatsache, dass alle Insassen aus verschiedenen Haushalten stammen, wurden auch noch Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des Verstoßes gegen die Eindämmungsverordnung aufgenommen, teilte die Polizei mit.