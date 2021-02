Die Auswertung des Verkehrsjahres 2020 in der Polizeidirektion Nord hätte gut ausfallen können: Durch die Corona-Pandemie waren die Menschen in den drei Kreisen Ostprignitz-Ruppin, Oberhavel und der Prignitz weniger unterwegs, es kam insgesamt zu weit weniger Verkehrsunfällen als in den Vorjahren...