Wegen einer ganzen Reihe von Taten wird sich ein 34-jähriger Pritzwalker verantworten müssen, der am Mittwoch vor der Polizei geflüchtet ist und erst nach einem Hubschraubereinsatz gefasst werden konnte. Polizisten hatten den Mann, der in einem Mazda unterwegs war, gegen 21 Uhr zwischen Luhme und Neumühl kontrollieren wollen. Er hielt jedoch nicht an. Bei der Überprüfung fiel den Polizisten auf, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen für den Mazda nicht zugelassen waren.