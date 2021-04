Aus Sicht von Mobilitätsmanagerin Elisabeth Jänsch war die öffentliche Beteiligung bei der Fortschreibung des Nahverkehrsplans für den Kreis ein Erfolg. Insgesamt 160 Anmerkungen waren in den vergangenen Monaten eingegangen. An einem Online-Workshop haben am Donnerstag 33 Personen teilgenommen.

