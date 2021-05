Erst Ende 2020 war die Bushaltestelle in Gühlen-Glienicke an die Kreuzung in Richtung Binenwalde versetzt worden – entgegen den Wünschen des Ortes, der gar nicht beteiligt wurde. Nun muss der Umzug rückgängig gemacht werden. Damit ist vorerst auch Tempo 30 für den Neuruppiner Ortsteil vom Tisch. © Foto: Siegmar Trenkler