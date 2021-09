Der Asphalt und die Entwässerungsrinne muss auf der Kreisstraße K6811 am Straßenabschnitt in Rägelin erneuert werden. Auch die Pfalzheimer sind betroffen von der Sperrung der Kreisstraße, die in Rägelin eine Woche und in Pfalzheim zwei Tage dauern wird.

Anwohner in Pfalzheim ebenfalls betroffen