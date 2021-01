Dass niemand ernsthaft wollen kann, dass zukünftig Lastwagen direkt vor der Ladenzeile am Triangelplatz entlang rollen, darüber herrschte am Montag in der Rheinsberger Stadtverordnetenversammlung fraktionsübergreifend Einigkeit. Und dennoch wurde lange um passende Formulierungen gerungen. Am Ende...