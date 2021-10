Es ist rund acht Jahre her, da stürzte der Ast einer Kastanie am Bahnhof Rheinsberger Tor plötzlich herab und verletzte drei Menschen leicht. Damit so etwas nicht noch einmal geschieht, muss die Stadt Neuruppin nun eingreifen: Die große Ulme direkt an der Einfahrt zum Parkplatz bereitet Probleme....