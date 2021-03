Teile eines Fußwegs in Rheinsberg müssen auf die Fahrbahn verlegt werden, weil die Strecke in einem sehr schlechten Zustand ist. Der Notbehelf wird am kommenden Montag, 15. März 2021, eingerichtet, und bleibt dann auf unbestimmte Zeit bestehen, teilte das Bauamt am 11. März mit. Auf der Strecke ...