In der Nähe eines Einkaufszentrums in der Junckerstraße in Neuruppin kam es am 10. November gegen 21 Uhr zu einem Unfall. Ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Barnim wich mit seinem Pkw VW einem querenden Fuchs aus – so die Aussage des Fahrers.

Der Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte...