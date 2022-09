Ein auf Facebook geteiltes Video von einem brennenden Transporter bei Dierberg könnte für die Person, die das Handyvideo angefertigt hat, ein teures Nachspiel haben. Denn wegen der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen gemäß Paragraf 201a Strafgesetzbuch fahndet die Polizei nun nach der Person, die den brennenden Transporter gefilmt und das Videomaterial anschließend auf Facebook veröffentlicht und verbreitet hat. Besonders dramatisch: In dem brennenden Auto starben zwei Menschen.

Rückblick: Am späten Nachmittag des 8. Juni kam es gegen 17.05 Uhr auf der L19 zwischen Dierberg und Klosterheide zu einem schweren Unfall. Ein Transporter kam von der Straße ab, prallte gegen einen Baum am Straßenrand und ging anschließend in Flammen auf. Im Fahrzeuginneren starben zwei Menschen, eine dritte Person konnte gerettet werden.