Auf seiner Sitzung, die am 23. März um 18.30 Uhr im Gemeindezentrum Dreetz stattfindet, wählt der Amtsausschuss von Neustadt einen neuen Amtsdirektor, der am 1. August die Nachfolge von Amtsinhaber Dieter Fuchs antreten wird. Der 65-Jährige geht in den Ruhestand.

Acht Bewerber gab es für den Posten im Amt Neustadt

Coronavirus 3000 Menschen in Neustadt von der Quarantäne betroffen Neustadt Beworben hatten sich für den Posten, der für acht Jahre ausgeschrieben ist, insgesamt acht Kandidatinnen und Kandidaten. Sieben von ihnen stellten sich dem Amtsausschuss und rund 30 interessierten Bürgern am 9. März öffentlich vor. In 30 Minuten gab es von jedem ein kurzes Porträt, es wurde ein Fragenkatalog abgearbeitet und zehn Minuten blieben für weitere Fragen. Man habe sich für die Vorstellungsrunde entschieden, erklärt der Amtsausschussvorsitzende Karl Tedsen, um die zahlreichen Bewerbungen vorzusortieren. In geheimer Abstimmung wurden zwei Kandidaten ernannt, unter denen nun der neue Amtsdirektor in geheimer Wahl bestimmt wird.

Die Bewerber kommen aus der Region

Zur Wahl stehen jetzt Katrin Covic aus Neustadt und Andreas Schumacher aus Bantikow, berichtet Elke Meier-Lorenz von der Amtsverwaltung. Covic ist 47 Jahre alt und hat bereits als Stadtverordnete Erfahrungen in der Kommunalpolitik gesammelt. Schumacher ist 32 Jahre alt und hat in Neustadt seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten absolviert. Eigentlich werde laut Tedsen ein Wohnort im Amtsbereich gewünscht. Doch laut Meier-Lorenz sei das nicht zwangsläufig nötig. Zudem gehöre Bantikow noch zur Kleeblattregion.