Gute Nachrichten für alle, die sich gerne in der Natur bewegen: Das Amt Temnitz lässt den Wanderweg um den Katerbower See erneuern. Das teilte Amtsdirektor Thomas Kresse mit. Der Weg führt von Katerbow über die Straße in Richtung Walsleben in Richtung Charlottenhof und Buchenhaus wieder zurück...