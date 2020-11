An keinem Feiertag zieht es so viele Menschen in die Kirche wie an Heiligabend. Angesichts der Corona-Pandemie wird das Weihnachtfest in diesem Jahr anders ausfallen. Die knapp 12.000 Mitglieder des Kirchenkreises Wittstock-Ruppin sollen dennoch nicht auf ihre Gottesdienste zu Heiligabend verzichten...