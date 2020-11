Wenn andere im Juni auf der Badewiese am See liegen, sucht Andreas Dziamski schon einen Weihnachtsbaum. Und es soll nicht irgendeiner, sondern der perfekte für den Neuruppiner Schulplatz sein. In diesem Jahr wurde der Marktleiter und Stadtmarketing-Mitarbeiter in Gildenhall fündig. Am Montag wurde...