Das Windeignungsgebiet 28 zwischen Stöffin, Manker und Protzen beschäftigt die Menschen in den anliegenden Orten schon lange. Nachdem es in letzter Zeit ruhig um die Pläne geworden war, sind nun Anträge für Windkraftanlagen eingereicht worden. In den Orten ist man vorbereitet, gegen das Vorhabe...