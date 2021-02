Abschleppdienste in Ostprignitz-Ruppin sind bei den aktuellen Temperaturen wegen liegen gebliebener Fahrzeuge doppelt so oft im Einsatz wie sonst. Oft hilft die Fehlersuche vor Ort, ansonsten wird abgeschleppt. Einer der Helfer von AST in Dabergotz ist KFZ-Mechaniker Marcel Kastenberg. © Foto: Holger Rudolph