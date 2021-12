Gelegenheit macht Diebe: Als ein Zeuge am verschneiten Sonntagvormittag, 5. Dezember, von seinem Balkon in Alt Ruppin schaute, traute er seinen Augen nicht: Neben einer Kehrmaschine, die an der Straße abgestellt worden war, hielt ein Renault. Der Fahrer stieg aus, lud die Maschine ein und fuhr davon.

Die Polizei konnte den Renault-Fahrer – einen 21-jährigen Neuruppiner – an seiner Wohnanschrift antreffen. Der junge Mann erklärte, dass er die Kehrmaschine für Sperrmüll gehalten hat. Die Polizisten begleiteten schließlich Die Tour, auf der die Maschine wieder zurück nach Alt Ruppin gebracht und dem Eigentümer übergeben wurde.