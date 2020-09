Noch bis Ende September sind Gewerbebetriebe aus Kyritz aufgerufen, sich bei der Stadt zu melden, die auf einer neuen gemeinsamen Unternehmens-Internetseite eingetragen werden wollen. Die Stadtverwaltung möchte damit die Qualität und Vielfalt der ortsansässigen Gewerbebetriebe noch stärker in das Licht der Öffentlichkeit rücken. Bis spätestens Ende 2020 soll die Seite, die mehr ist als eine Datenbank, entstehen, die über die Unternehmen, freie Stellen sowie Gewerbeobjekte und -flächen informiert.

Leben und Arbeiten in Kyritz

Stattdessen soll die informative Seite Lust machen auf das Arbeiten, Ausbilden, Unternehmen, Gründen, Einkaufen, Wohnen und Leben in Kyritz, heißt es aus der Stadt. „Wir alle sind von der Corona-Pandemie schwer getroffen. Doch wir wollen kraftvoll in die Zukunft starten“, so Bürgermeisterin Nora Görke. „Unsere Stadt hat Potential und alle sollen es wissen.“ Kyritz sei eine Stadt der Dienstleister und des Handels: So gibt es neben diversen Supermärkten und Discountern auch über 50 – meist inhabergeführte – Altstadt-Geschäfte. Die Stadt sei zudem durch Klinikum sowie zahlreiche Ärzte und Therapeuten Gesundheitsstandort, und außerdem durch Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe ein beliebter Ausflugs- und Urlaubsort, der für jeden Geldbeutel etwas biete, ist die Bürgermeisterin überzeugt. „Kyritz ist Gewerbestandort mit mehr als 800 Unternehmen und einer – für eine Kleinstadt – beeindruckenden Branchenvielfalt. Es ist ein guter Ort zum Leben und Arbeiten.“

Projekt auf Facebook präsent

Für die inhaltliche und technische Gestaltung der geplanten Webseite konnten Katrin Ribbe aus Zernitz und Joseph Ribbe aus Potsdam gewonnen werden. Die ersten Entwicklungsschritte zur Webseite sind getan, die ersten Unternehmen wurden bereits in Wort und Bild festgehalten. „Was Katrin und Joseph Ribbe bisher auf ihrer Filmtour erlebt haben, kann auf der Facebook-Seite von ´kULTich´ verfolgt werden“, lädt Stadtsprecherin Doreen Wolf ein. An sie können sich die Unternehmen unter 033971 608277 oder wolf@kyritz.de wenden, wenn sie kostenlos auf der Webseite eingetragen werden wollen.