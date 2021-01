Die Zahl der Arbeitslosen ist im Dezember in Ostprignitz-Ruppin weiter leicht gestiegen. So waren 3321 Menschen ohne Arbeit, das sind 90 mehr als noch im November und 338 mehr als im Dezember des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote liegt bei 6,5 Prozent und damit um 0,2 Prozentpunkte höher als im No...