Fast genau ein Jahr ist es her, dass Elena Thayenthal am Neuruppiner Braschplatz den ersten Unverpackt-Laden der Fontanestadt eröffnet hat. Während es anfangs sehr gut lief, hat das Geschäft aber nach dem Lockdown nie wieder richtig Fahrt aufgenommen. Nun hat Thayenthal in den sozialen Netzwerken...