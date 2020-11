Die Neuruppiner Polizei sucht drei Personen, vermutlich Männer, die sich am Abend des 20. Oktober in der Nähe des Grundstücks aufgehalten haben, auf dem das Auto von Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) angezündet wurde. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, haben Zeugen an der dortigen...