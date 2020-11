Geduldig sitzen Denny Kotzur aus Birkenwerder und Peter Dassow aus Borgsdorf in Klappstühlen auf einem Erdwall am Rande der Brückenbaustelle an der Autobahn in Birkenwerder. Aus mehreren Hundert Metern Entfernung verfolgen sie stundenlang bei nasskaltem Wetter das Baustellen-Spektakel.Spannende Te...