Fast zwei Monate länger als eigentlich geplant durften die Oranienburger die alte Polizeiwache an der Berliner Straße noch bewundern. Nun ist das Mitte der 1970er-Jahre gebaute Gebäude so gut wie Geschichte. Am Dienstag rückten die Bagger an, um das Revier endgültig plattzumachen. Eigentlich s...