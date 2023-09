Immer wieder ertappen ehrenamtliche Fischereiaufseher oder Streifenpolizisten an Brandenburger Gewässern Schwarzangler. Jetzt mussten sich zwei junge Männer aus Wittenberge, die vor fast einem Jahr an Konarskis Pfuhl in Marwitz illegal geangelt hatten und erwischt wurden, vor dem Amtsgericht in Or...