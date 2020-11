Mehr als 100 Menschen, darunter einige Familien mit Kindern, nahmen am Montag an der ersten Anti-Corona-Demonstration in Oberhavel, genauer: auf dem Oranienburger Schlossplatz, teil. Die Initiatoren von „Querdenken 330“ zeigten sich zufrieden. Die Polizei begleitete die Demonstration.Spontan e...