Menschen, die als bereits anerkannte Geflüchtete in Gemeinschaftsunterkünften leben, müssen diese nun binnen drei Monaten verlassen. Die Kreisverwaltung teilte am Montag mit, dass 61 Personen in Kürze schriftlich aufgefordert werden, aus den Heimen auszuziehen. Betroffen sei Geflüchtete, die ei...