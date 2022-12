Ist der Streit um den Zugang zur ehemaligen Badestelle an der Seelodge in Kremmen jetzt beigelegt? Das Ergebnis einer Mediation und eines „Runden Tisch“-Gesprächs, an dem der Eigentümer des Seegutes, Bürgermeister Sebastian Busse (CDU), ein Vertreter des Deutschen Hotel- und Gaststättenverba...