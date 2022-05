Gefühlt kühlten sich die Kremmener im Sommer schon immer mit einem Sprung in den See ab. Doch das ist vorbei, seit der neue Besitzer der Seelodge das nicht mehr zulässt. Er will die Kremmener damit nicht ärgern. Doch es hat Gründe, die das Baden nicht mehr möglich machen. Da hilft auch das Gew...