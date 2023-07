Nach einem schweren Bahnunfall in Oranienburg ist in der Nacht zu Montag die Bahnstrecke zwischen Berlin und Rostock für mehrere Stunden gesperrt worden.

Wie die Polizei am Morgen berichtete, war gegen 0.20 Uhr ein 18-Jähriger in Oranienburg von einem Zug erfasst worden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Zugverkehr wurde bis etwa 3 Uhr unterbrochen. Im Berufsverkehr rollte der Verkehr auf der Strecke wieder planmäßig.

Polizei ermittelt zur Ursache des Unglücks

Die Hintergründe des Unglücks seien noch unklar, sagte Chrisitan Kegel, Sprecher der Polizeidirektion in Neuruppin, gegenüber moz.de. „Wir wissen noch nicht, ob es ein Unfall war oder ein Suzid“, so Christian Kegel. Die Ermittlungen laufen.

Erfasst worden war der junge Mann, der in Berlin gemeldet gewesen sein soll, von einem Triebwagen, der sich auf einer Leerfahrt in Richtung Rostock befand. Außer dem Lokführer habe sich niemand in dem Zug befunden. Ereignet hatte sich das Unglück nahe der Bahnüberführung an der Heidestraße im Oranienburger Norden.

Newsletter-Anmeldung Oberhavel Update Jede Woche Freitag Von Fürstenberg bis Hennigsdorf, vom Stechlin bis in den Berliner Speckgürtel: Wir zeigen Ihnen was die Region in dieser Woche bewegt hat und geben Ausblick. Von Fürstenberg bis Hennigsdorf, vom Stechlin bis in den Berliner Speckgürtel: Wir zeigen Ihnen was die Region in dieser Woche bewegt hat und geben Ausblick. Bitte wählen Frau Herr Anrede * E-Mail-Adresse Vorname Nachname Ich bin damit einverstanden, über weitere spezifische Produkte für Leser von der Märkisches Medienhaus GmbH & Co. KG per Email informiert zu werden. Die von mir hier angegebenen Daten werden zu diesem Zweck gespeichert, verarbeitet und genutzt. Die Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen. * Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten ernst. Bitte lesen Sie mehr dazu unter www.moz.de/privacy Jetzt kostenlos anmelden

In der Regel berichten wir nicht über Selbsttötungen oder Suizidversuche – außer, die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Sollten Sie selbst das Gefühl haben, dass Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Unter der kostenlosen Rufnummer 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die Ihnen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können. Weitere Hilfsangebote gibt es bei der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.